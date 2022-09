Kulinarischer Kurzurlaub

Brühl. Eine kulinarische Reise ans Mittelmeer verspricht die Speisekarte der wiedereröffneten Gaststätte bei den Kleintierzüchtern, Pferchstückerweg. Unter dem Namen „Ristorante Peperoncino“ hat das Wirtspaar Flavio und Marilena Assenza der Gaststätte neues Leben eingehaucht. Und das mit viel Temperament, wie sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck nun persönlich überzeugte.

Der Küche des Mittelmeerraumes haben sich die Gastronomen verschrieben – beide bringen viel Erfahrung mit, so betrieb er zwölf Jahre ein Speiselokal im Bruchsaler Raum und erarbeitete sich zuletzt im Rohrhofer „Dalmacija“ trotz Corona-Einschränkungen einen guten Ruf. Nun hat er das „Peperoncino“ ganz neu gestaltet. „Beziehungsweise wir haben noch immer einiges vor, damit unsere Gäste hier im mediterranen Flair einen Kurzurlaub machen und sich rundum wohlfühlen können“, verrät Assenza.

Im Mittelpunkt stehen aber die Speisen des Lokals, mit denen der Gastronom punkten möchte. „Bisher habe ich nur Lob gehört“, meint dazu der Bürgermeister, der zur Eröffnung traditionell das Brühler Ortswappen aus Glas überreichte.

Besonders stolz ist Assenza auf seine „Fritto misto“, die Platte mit frittierten Fischspezialitäten, die man vorzugsweise aus Norditalien kennt und die hierzulande nur selten serviert werde, so der Wirt im Gespräch mit unserer Zeitung. Und auch die Pasta, die im großen Käselaib am Tisch flambiert wird, möchte Assenza seinen Gästen ab diesem Monat anbieten. Ansonsten sind im kulinarischen Angebot Leckereien aus vielen Genießerlandschaften rund ums Mittelmeer zu finden. Und mit ihnen bietet er neben dem Erlebnis im Restaurant auch einen Liefer- und Abholservice sowie wechselnde Mittagsgerichte vor Ort. Wie in Italien üblich, gibt es nach dem Essen im Gastraum oder auf der Terrasse natürlich einen Digestif.

Viel Erfolg erlebte das „Peperoncino“ bereits mit seinen besonderen Musikevents, zu denen viele Gäste begrüßt wurden. Für die jüngeren Besucher ist der Spielplatz sicherlich eine kleine Attraktion. ras