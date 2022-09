Kunst trifft Kulinarium

Brühl. Nach zwei Jahren Corona-Pause möchte die Gemeinde wieder an die Erfolge der vorangegangenen Jahre anknüpfen und zum 20. Mal Künstler in der Villa Meixner zu einer Ausstellung der Dekorativen Malerei am Wochenende 8. und 9. Oktober zusammenbringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein gutes Dutzend Aussteller zeigen ein buntes Kaleidoskop traditioneller Dekorationskunst in der Jugendstilvilla. Neben dekorativer Malerei in verschiedenen Techniken werden Patchwork-Quilts, Malerei, Blumendekorationen, Taschenkunst, Puppen, Schmuck, Lavendelpotpourris und Persönliches aus verschiedenen Materialien angeboten.

Herbstliches im Garten

Bereits zum 17. Mal findet begleitend im Garten ein bunter Herbstmarkt statt. Dort gibt es reichlich Herbstliches. An beiden Tagen wird auf der Veranstaltungsbühne ein musikalisches Rahmenprogramm geboten. Chöre der Schulen, die Klangfabrik die Kerweborscht und die Horte werden ihr musikalisches und schauspielerisches Können zeigen. Für die Bewirtung sorgen die Mitglieder des Förderkreises „Dourtenga“ und der Kulturfreundeskreis. zg