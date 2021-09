Luftfilter stehen zum Unterrichtsbeginn bereit Die Luft ist rein

Brühl. Wenn die Kinder heute in den Schulalltag starten, dann erwartet sie in den Klassenzimmern der Schüler, die jünger als zwölf Jahre sind, eine Überraschung. Aber nicht nur sie stehen dann vor neuen Geräten, die sie bisher noch nicht kannten, sondern auch die Jungen und Mädchen in den Betreuungseinrichtungen. Um in Zeiten von Corona die Kindergärten und Grundschulen für alle Schüler, KiTa-Kinder, Erzieher und Lehrkräfte noch sicherer zu gestalten, hat die Gemeinde Brühl je 52 mobile Luftreinigungsgeräte und CO2-Ampeln angeschafft. So hatte es der Gemeinderat im Juli in öffentlicher Sitzung einstimmig beschlossen – dabei ist es egal ob die Klassen- beziehungsweise Gruppenräume gut oder schlecht belüftbar seien.

Entgegen dieses Gemeinderatsbeschlusses, der vorsah, die 52 Geräte nur mit zugesagter Landes-Förderung zu bestellen, informierte Bürgermeister Dr. Ralf Göck die Fraktionsvorsitzenden, dass man auch ohne Förderbescheid bestellen müsse, damit die Geräte noch rechtzeitig zu Schuljahresbeginn geliefert werden können. Da das Land erst Mitte August die Richtlinien für sein Förderprogramm veröffentlichte und die Entscheidung über den Brühler Antrag vom 16. August für Ende September avisierte, war Eile angesagt.

Die Gemeinderäte waren einverstanden und nach Prüfung verschiedener Geräte durch die Verwaltung und kontroverser Diskussion im Kreis der Fraktionsvorsitzenden blieben die Bürgervertreter dabei, Geräte mit HEPA-Filtern anzuschaffen. In einem offenen Angebotsverfahren setzte sich ein Gerät der alteingesessenen Firma für Luftreinigungsgeräte Mann+Hummel, das einen hohen Lufteinzug und Volumenstrom mit relativ geringer Lärmentwicklung und Ausmaßen verbindet. Dieser Tage wurden die Geräte, die alle Anforderungen der Landes-Förderrichtlinie sicher erfüllen, im Gesamtwert von knapp über 200 000 Euro angeliefert und in Betrieb genommen, sind also rechtzeitig zu Schulbeginn einsatzbereit.

Wie viel Zuschuss die Gemeinde Brühl für die je 52 Luftreiniger- und CO2-Ampeln vom Land erwarten kann, entscheidet sich erst Ende September. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die knappe Hälfte der Kosten erstattet bekommen“, erklärt Göck. Sicher sei das aber nicht. Sein Dank gilt dem im Rathaus für Schulen und Kitas zuständigen Sachgebietsleiter Benjamin Weber, der ihn sehr unterstützt und das Sonder-Projekt in den Sommerferien gut abgewickelt habe.

Weiterhin bleibt zu Schuljahresbeginn die Maskenpflicht bestehen und die verbindlichen Schnelltests müssen bis zu den Herbstferien Ende Oktober mindestens zweimal wöchentlich und bei positiven Fällen in der Klasse auch öfter durchgeführt werden.

Bei der Vor-Ort-Besichtigung in der örtlichen Jahn-Schule zeigte sich Göck von der Auswahl des solide verarbeiteten Geräts, das tatsächlich auf mittlerer Stufe trotz hohen Volumenstroms wenig Geräusch entwickelte, überzeugt. Rektorin Juliane Groß dankte dem Schulträger, eine weitere Vorsichtsmaßnahme für alle Kita- und Schulkinder unter zwölf Jahren in Brühl und Rohrhof umgesetzt zu haben. „Und Kinder ab zwölf Jahren konnten sich in Brühl und Rohrhof bei insgesamt vier to-go-Impfaktionen“ immunisieren lassen“, fügte Göck hinzu. zg/ras