Mit Märchen und Musik in den Herbst

Brühl. Märchenhaft und musikalisch startet die katholische Frauengemeinschaft Rohrhof (KFD) in ihr Herbstprogramm.

Am Samstag, 17. September, um 15 Uhr gibt es einen musikalischen Nachmittag mit Gabriela Rudolph in den Kindergartensaal von St. Michael in Rohrhof. Unter dem Thema: „Zauber der Zeit“ hören die Gäste märchenhafte Geschichten und eigene Lieder von Gabriela Rudolph. „Mit dem Leben ist es wie mit einem Theaterstück. Es kommt nicht darauf an, wie lang es ist, sondern wie bunt“ , so schreibt die Liedermacherin in ihrer Programmankündigung. Kaffee und Kuchen runden das Angebot ab.

Für die Fahrt am 11. Oktober zur Kürbisausstellung nach Ludwigsburg können sich Interessierte ab sofort bei Elsbeth Franz, Telefon 06202/7 78 25 anmelden, heißt es weiter in der Pressemitteilung der KFD. fr