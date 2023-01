Mit Spaß ins Turnier der Alten Herren

Brühl. Zu seinem 52. Hallenturnier der Alten Herren lädt der Fußballverein Brühl am Samstag, 14. Januar, ein. Beim Hallenturnier des FV Brühl für AH-Mannschaften aus der Region sind diesmal acht Mannschaften in der Sporthalle der Schillerschule am Start. Es geht dabei um den Sieg des Manfred-Montag-Gedächtnisturniers.

Im Rahmen des Turniers spielen die acht Teams in zwei Vierergruppen in der Vorrunde gegeneinander. Anschließend erfolgen dann gleich die Finalspiele. Die Spieldauer beträgt jeweils 15 Minuten ohne Pause und Seitenwechsel und dürfte recht kurzweilig werden.

Bei dem Turnier, das unter der Leitung der AH steht, ist im Kellergeschoss der Sporthalle auch für einen Wirtschaftsbetrieb mit Speisen und Getränken gesorgt. Hier findet im Anschluss ans Turnier die Siegerehrung statt. Beginn des Turniers ist um 14 Uhr und voraussichtliches Ende gegen 19.30 Uhr. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. ph/zg