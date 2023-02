Nettomarkt in Brühl nach Umbau offiziell eingeweiht

Brühl. Der Netto-Marken-Discount in der Rheinauer Straße in Rohrhof wurde nach einer Grundsanierung und einer Erweiterung der Verkaufsfläche von 620 auf 800 Quadratmetern wiedereröffnet. „Ausgehungert“ seien die Rohrhofer geradezu gewesen, scherzte Marktleitern Daniel Hilgert, der mit seinem Team von zwölf Mitarbeiter die vergrößerte Fläche mit neuem Backshop von Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr den schmucken Markt mit neuen Böden, neuem Regalmobiliar und erweiterten Lagermöglichkeiten bespielt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Netto-Expansionsleiter Aljoscha Klimm, Vermieter Dirk-André Schenk und Bürgermeister Dr. Ralf Göck trafen sich in dieser Woche mit Hilgert zur offiziellen Eröffnung, nachdem die Kundschaft schon am Valentinstag in geballter Form den Markt in Besitz genommen hatte (wir berichteten). „Für uns ist der Markt hier weiterhin eine Win-win-Situation für den Rohrhof“, freute sich Bürgermeister Göck, habe doch die Gemeinde eines ihrer Wohnbaugrundstücke eingebracht, um die wohnungsnahe Lebensmittelversorgung des ältesten Brühler Ortsteils zu sichern.

Nettomarkt in Brühl: Digitale Preisschilder

Die andere Hälfte des damaligen Baugrundes brachte Dirk-André Schenk ein, der den Markt auch 2003 errichtete und nun auch mit Millionenaufwand erweitern ließ. Geräuscharme Lüfter sollen die Nachbarn vor übermäßigem Lärm schützen, ein modernes Flaschen-Rücknahmesystem wird nun von außen befüllt, sodass der Kunde mit leerem Einkaufswagen den Markt betreten kann. Und schließlich sind die digitalen Preisschilder an den Regalen ein modernes Highlight.

Ebenso modern gibt sich aus der Sicht des Bürgermeisters die Mannheimer Familienbäckerei Grimminger, die die Gäste bewirtete. Ursula Wegener und ihr zehnköpfiges Grimminger-Team bieten auch Sitzgelegenheiten an und verkaufen werktags sowie sonntags frische Backwaren und Snacks.

„Mit 41 Parkplätzen, darunter auch Behinderten-, Frauen- und Hunde-Parkplätzen sowie eine große Anzahl von Fahrradständern, wird es zwar in Stoßzeiten etwas knapp“, meint Klimm, „aber viele kommen auch zu Fuß, gerade die ältere Generation kann die breiten Gänge auch mit dem Rollator befahren“.

Die wichtigste Nachricht vergaßen weder Klimm noch Schenk gegenüber Göck zu erwähnen: „Die Lebensmittelnahversorgung in Rohrhof und Rheinau-Süd ist für 15 Jahre gesichert, denn so lange geht unser neuer Mietvertrag“.