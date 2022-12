Neues in der Kirche

Brühl. Nach vielen Jahren mit Krabbel-, Kinder- und Familiengottesdiensten hat das Team um die Gemeindereferentinnen Sigrun Gaa-de Mür und Nathalie Wunderling gemerkt, dass es Zeit für etwas Neues ist. Und so wurde die „Familienkirche“ in Leben gerufen, die nicht einzelne Altersklassen oder Teile einer Familie anspricht, sondern bei der es darum geht, gemeinsam wertvolle Zeit mit der ganzen Familie zu verbringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am vergangenen Sonntag waren über 30 Kinder mit ihren Familien zum gemeinsamen Basteln, Singen, Spielen und Gottesdienstfeiern ins Brühler Gemeindezentrum gekommen. Am Anfang bekamen alle Kinder ein Blatt mit neun Fragen zur Weihnachtszeit.

Ziel war es, neun verschiedene Personen zu finden, die eine der Fragen mit Ja beantworten konnten und sich deren Unterschrift zu holen. Dabei ging es sehr turbulent zu und alle hatten eine Menge Spaß. Zum Abschluss wechselten alle gemeinsam in die Schutzengelkirche zum Wortgottesdienst, bei dem passend zur Jahreszeit die Geschichte vom verschenkten Licht im Vordergrund stand. Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Kinderchor bereichert.

Die nächsten ökumenischen Angebote für Familien sind die Krippenspiele an Heiligabend in St. Sebastian Ketsch und in der Schutzengelkirche Die weiteren Termine der Familienkirche werden noch bekannt gegeben. zg

Info: Weitere Informationen gibt es unter nathalie.wunderling @kath-bruehl-ketsch.de.