„Es ist so weit, endlich wieder zurück in der Festhalle, nach zwei Jahren darf in Brühl wieder die Kultur starten“, begrüßte Kulturamtsleiter Jochen Ungerer die Besucher und Künstler, die Sängerin Pe Werner und den Pianisten Peter Grabinger. Das Warten hat sich gelohnt, mit der Musikrevue „Eine Nacht voller Seligkeit“, startete die Festhalle fulminant in die neue Spielzeit.

Und das

...