Private Neubauten und eine Werbetafel auf der Agenda

Brühl. Die nächste öffentliche Sitzung des Ratsausschusses für Technik und Umwelt findet am Montag, 11. Oktober, um 18.30 Uhr im Rathaus statt. Auf der Tagesordnung steht zunächst der Antrag auf Umbau eines Einfamilienhauses in der Richard-Strauss-Straße. Außerdem geht es um die geplante Anbringung einer beleuchteten Werbetafel in der Brühler Straße und den Antrag auf Baugenehmigung für die Errichtung eines gereihten Doppelhauses mit Satteldach in der Luisenstraße.

Informationen durch den Bürgermeister sowie Fragen und Anregungen beschließen die Tagesordnung. Wegen Corona ist die Plätze für die Öffentlichkeit auf acht Personen beschränkt. Besucher müssen sich bis zum Sitzungstag um 12 Uhr an der Rathauspforte, Telefon 06202/20030, anmelden.