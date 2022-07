Rohrhofer Sommerfest steht in Startlöchern

Brühl. Nach der Corona-Pause ist es wieder so weit: Das 20. Rohrhofer Sommerfest findet am Samstag, 16. Juli, und Sonntag, 17. Juli, rund um den Gockelbrunnen statt. Die Interessensgemeinschaft Rohrhofer Sommerfest – in ihm sind Vertreter des SV Rohrhof, des Angelsportvereins Rohrhof, SV Rohrhof und „Rohrhöfer Göggel“ vertreten – hat auch dieses Jahr keine Kosten und Mühen gescheut, ein Fest zu gestalten, welches keine Wünsche offenlässt. Sogar die Wettervorhersage ist positiv.

Am Samstag, 16. Juli, halten die Organisatoren von 12 bis 24 Uhr und sonntags von 11 bis 22 Uhr an den Ständen Altbewährtes, aber auch einige Neuigkeiten für die Besucher bereit. Die Klassiker „Tacos“ der „Raischnooge“ dürfen ebenso wenig fehlen wie das Zanderfilet und die Calamares des Angelsportvereins Rohrhof. Das kulinarische Angebot wird erweitert durch „Pulled Pork Burger“ und frische Donuts.

„Die Bühne ist an den Festtagen bestens belegt“, freut sich Jochen Ungerer. Nach dem Eröffnungsprogramm – angeführt durch Bürgermeister Dr. Ralf Göck – beginnen die Vorbereitungen für den Auftritt des ersten großen musikalischen Höhepunkts. „In diesem Jahr konnten wir die Band ,Pascal Göpel & Friends’ für den Auftakt am Goggelbrunnen gewinnen“, verraten die Mitglieder der Interessengemeinschaft im Gespräch. Im Anschluss wird das Bamboleo-DJ-Team „Patte & Choli feat Dominik Alt“ für beste Sommerstimmung sorgen.

Zum Frühshoppen ab 11 Uhr wird Bamboleo-DJ Patte für musikalische Unterhaltung sorgen. Ab 13 Uhr wird der Platz rund um den Gockelbrunnen zum Mittagessen erstmalig durch die Brühler Band „Goodies“ mit besten Pop- und Rocksongs bespielt.

Im Anschluss unterhalten örtliche Vereine mit verschiedenen Tanzdarbietungen. Als Abschluss wird „DJ Riccone“ am Sonntagabend mit heißen Sommerbeats der aktuellen Charts unterhalten. Der Stabhalterplatz, fest in der Hand von Nils Privatparty, wird samstags und sonntags von „DJ Rubell“ aus Salzburg mit Musik der 1990er und 2000er versorgt. Dort finden die Besucher neben Weinen und Flammkuchen dieses Jahr auch Tortillas in verschiedenen Variationen.

Wie beim Sommerfest zuvor öffnet das Kinderdorf für die jungen Besucher seine Pforten. Der Rummelplatz mit allem, was dazugehört, rundet das Bild ab und lässt junge Herzen höherschlagen. Für den Kinderflohmarkt am Sonntagvormittag können Kinder mit einer Decke und ausgedienten Spielsachen in der Hofstraße Platz nehmen.

Der organisatorische Ablauf gleicht dem bewährten Konzept der vorangegangenen Jahre. Die Polizei und auch eine Sicherheitsfirma werden vor Ort sein und dafür sorgen, dass das Sommerfest ebenso friedlich verläuft wie in den vergangenen Jahren.

Die Organisatoren der IG Rohrhofer Sommerfest – Alexander Triebskorn von den „Rohrhöfer Göggeln“, Andreas Bühler und Gerd Zuber vom ASV Rohrhof sowie Hans Hufnage vom SV Rohrhof – freuen sich auf die Festbesucher und hoffen auf ein tolles Festwochenende.

Rücksicht auf Anwohner

Wie in den Jahren zuvor werde das Höchstmaß an Rücksicht auf die Anwohner genommen. Sollte es trotzdem zu Beeinträchtigungen einzelner Anwohner kommen, bittet die Interessengemeinschaft Rohrhofer Sommerfest die Besucher, zur Klärung mit ihr entsprechend Kontakt aufzunehmen.

Es sind noch wenige Standplätze frei, die Alexander Triebskorn, Telefon 0174/3 19 34 20, vergibt. zg