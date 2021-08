„Schönen Mannheims“ gewähren in der Festhalle ganz besondere Einblicke

Brühl. Die bislang persönlichste Show der „Schönen Mannheims“ besticht durch gnadenlose Ehrlichkeit und die Einsicht, dass ein Leben ohne Macken und Phobien möglich ist, aber sinnlos. „Entfaltung“ – dieser Titel ist Programm.

Die Mannheimerinnen entfalten sich am Donnerstag, 30. September, ab 20 Uhr in der Festhalle und zeigen, dass ein Leben ohne Macken und Phobien auch weit weniger lustig ist als eines mit Macken und Phobien. Und wenn schon scheitern, dann doch bitte mit Freude! Denn wie sagte schon Kurt Tucholsky? „Erfahrung ist gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre lang schlechtmachen. . .“ Dementsprechend loten die Sängerinnen aus der Quadratestadt im fabelhaft harmonischen Dreiklang die Untiefen menschlichen Daseins aus.

Den Schwerpunkt legen die „Schönen“ auch diesmal auf den musikalischen Aspekt, wobei die Qualität darin liegt, in Nullkommanichts von ernst auf urkomisch umzuschalten und eine Bühnenshow hinzulegen, die rasant zwischen bewegenden Liedern und zum Schreien komischer Comedy oszilliert. Entertainment im besten Sinne.

Und so sprengen die Sängerinnen und Schauspielerinnen Anna Krämer und Susanne Back, Operndiva Smaida Platais und die vortreffliche Pianistin Stefanie Titus sämtliche Ketten der Konventionen, wenn sie offen Einblicke in ihre Phobien gewähren, Opernarien, Pop, und zunehmend mehr Lieder aus eigener Feder zelebrieren. Denn eines hat sich noch immer bewahrheitet: „Wer am Morgen zerknittert aufwacht, hat am Tag die besten Entfaltungsmöglichkeiten!“

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn Besucher geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sind. Am Eingang zum Veranstaltungsort muss ein entsprechender Nachweis und ein Ausweisdokument vorgelegt werden. Alle Tickets sind personalisiert.

Info: Tickets gibt es unter www.bruehl-baden.reservix.de