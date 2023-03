Stand-up-Comedy trifft bei Ingo Oschmann in Brühl auf Zauberei

Brühl. Comedian Ingo Oschmann versteht es meisterlich, nicht nur für, sondern auch mit seinem Publikum zu spielen. Das will er auch wieder bei seinem – wegen der Pandemie bereits einmal verschobenen – Programm „Scherztherapie – Lachen, bis einer heult!“, am Donnerstag, 4. Mai, beweisen, wenn er ab 20 Uhr in der Festhalle gastiert. „In diesem Programm werden Sie weinen bis es wehtut – vor Lachen – macht der Entertainer par excellence klar, in Brühl einmal mehr mit Stand-up-Comedy und Zaubern faszinieren will. Doch bleibt Oschmann beileibe nicht an der Stand-up-Oberfläche, sondern hat viel mit Tiefgang zu sagen. Und dann kann der urkomische Künstler plötzlich auch ganz anders, wird leise und sorgt für kurze Nachdenklichkeit. Er wischt dem Publikum zwar schnell mit dem nächsten Gag wieder die Denkfalten aus dem Gesicht, doch seine Aussagen wirken nachhaltig, weil sie eben nicht oberlehrerhaft daherkommen, sondern freundschaftlich und emotional. Dieser „dicke Mann mit den grauen Haaren“, wie er sich beschreibt, kommt immer absolut authentisch daher. Abwechslungsreich, warmherzig, offen, persönlich, lustig und intelligent geht er auf sein Publikum ein, ohne verletzend oder langweilig zu sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Oschmann ist ein Plauderer, dem die Geschichten anscheinend nicht ausgehen. Und so brennt das Lachen des Publikums auf irrwitzige Weise – im Zwerchfell, auf den Schenkeln und unter den Nägeln. Es sind Beobachtungen des Alltags, wie Oschmann es beschreibt, wie oft stehe man fassungslos da, schüttele den Kopf und denke: „Hä?!- Alle bekloppt, oder was?“

Nur beobachter des Lebens?

Ob Familie, Freunde, Beruf, irgendwie läuft immer etwas schief. Aber verzweifeln gilt für diesen Dampfplauderer nicht, auch wenn er und sein Publikum stellenweise das Gefühl haben, nur Beobachter des eigenen Lebens zu sein.

Komiker Ingo Oschmann seziert in seinem neuen Programm das große Ding, das man Leben nennt und legt mit feinem Skalpell und pointierter Präzision das schlagende Herz frei. Er verbindet gute Stand-up-Comedy mit Wiedererkennungseffekt, pfiffige Improvisation und spannende, verblüffende Zaubertricks zu einem Abend der Extraklasse.

Das macht er übrigens seit über 30 Jahren auf Deutschlands Bühnen, im Fernsehen, im Radio und richtig gut. Auch die Brühler Kulturfans haben ihn sicher in guter Erinnerung von früheren Auftritten in der Festhalle, denn dieser Künstler ist ein absolutes Erlebnis. „Danach fühlen Sie sich nicht nur besser, Sie sehen auch besser aus“, verspricht Oschmann. ras

Info: Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 22 bis 25 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, sowie – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.