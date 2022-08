Streit beim TV-Clubhaus

Brühl. Zu einem folgenschweren Streit kam es am Donnerstag, 11. August, gegen 21.50 Uhr beim TV-Clubhaus in den Wiesenplätz. Ein Autofahrer war auf den Parkplatz vor dem Clubhaus – Zeugenaussagen zufolge – für Fahrzeuge nicht zugelassene Wege gefahren.

So kam es zu Streitigkeiten zwischen dem Autofahrer und einem 63-jährigen Mitglied des Vereins, der wohl Fotos des Wagen machen wollte, in dessen Folge der Senior stürzte und sich Verletzungen im Rippenbereich zuzog. Er wurde mit einem Rettungsfahrzeug in eine Mannheimer Klinik gebracht.

Die Ermittlungen der Polizei zu diesem Vorfall laufen noch. ras