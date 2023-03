Weltgebetstag in Brühl: Frauen in Taiwan beistehen

Brühl. An jedem ersten Freitag im März findet alljährlich der Weltgebetstag statt. In über 150 Ländern bilden Frauen an diesem Gebetsketten über alle Glaubensgrenzen hinweg. War es im letzten Jahr noch Großbritannien, um das es ging, wurde in diesem Jahr der Blick auf Taiwan gelenkt – genauer gesagt die Situation der Frauen dort zwischen Emanzipation und moderner Sklaverei. Mit der Kollekte und einem Benefizverkauf von Karten durch die Künstlerin Heidi Schübel kamen in Brühl über 550 Euro zusammen, die der Unterstützung von Frauen und Mädchen weltweit zugutekommen sollen.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Michael zelebrierten Elsbeth Franz, Marianne Seitz und Katja Trahan vom Orgateam der Ökumenischen Frauengruppe Brühl und Rohrhof zusammen mit vielen Besuchern – darunter auch einige Männer – die besondere Messe.

Thema in diesem Jahr: Taiwan, ein Land „das es offiziell nicht gibt“, wie Elsbeth Franz betonte, da China darauf Anspruch erhebe. Frauen auf dem Inselstaat, der ungefähr die gleiche Fläche wie Baden-Württemberg habe und in dem es laut Schätzungen rund fünf Prozent Christen gebe, seien meist gut ausgebildet und voll berufstätig. Da jedoch die häuslichen Pflichten in der Regel bei den Frauen blieben, hielten sich viele Familien sogenannte „Haushaltssklaven“, in der Regel weiblich, aus anderen asiatischen Ländern. Meist arbeiteten diese unter prekären Bedingungen und hätten keine Rechte. Allerdings gebe es Organisationen wie „Garden of Hope“, die auch Partner des Weltgebetstages sei und von diesem unterstützt würde. Diese setze sich für die Rechte der Migrantinnen ein, böte Rechtsbeistand und Unterstützung beim Aufbau neuer wirtschaftlicher Perspektiven.

Süßes Gebäck aus Asien für die Brühler Teilnehmer

Nach dem Gottesdienst konnten die Besucher im Kindergartensaal gleich nebenan taiwanesische Köstlichkeiten wie Katsuera-Biskuitkuchen oder Pineapple-Cake und Oolong-Tee kosten. Mit dabei: Die Rohrhöfer Künstlerin Heidi Schübel, die eine große Auswahl an Karten mit Fotos ihrer Werke anbot – ausschließlich für den guten Zweck. Gegen Ende der Veranstaltung gab Elisabeth Franz erfreut bekannt: „Ich habe eine tolle Nachricht. Die Kollekte beträgt 422,50 Euro. Vielen Dank dafür!“, was ausgiebig beklatscht wurde. Nur wenig später gab es eine weitere gute Nachricht: „Hinzu kommen 130 Euro Spenden aus dem Kartenverkauf von Heidi Schübel. Herzlichen Dank auch dafür!“

Besucherin Ursula Nothelfer meinte: „Ich finde es ein wirklich gutes Gefühl, wenn Frauen weltweit anderen Frauen rund um den Globus beistehen und finde es gut, dass so viele auch hier aufstehen und helfen. Humorvoll ergänzte sie hinsichtlich der asiatischen Süßigkeiten auf ihrem Teller: „Offen für fremdländisches Gebäck bin ich auch.“ Rita, die ihren Nachnamen nicht nennen wollte, meinte „Schade nur, dass so wenig Brühler heute hier sind. Für mich sind Brühl und Rohrhof eins.“ Sie habe zwei Patenkinder im Kongo, sei weltoffen, neugierig auf andere Länder und regelmäßig beim Weltgebetstag dabei.

Elsbeth Franz freute sich über die gelungene Veranstaltung und meinte: „Es ist wirklich toll, wie viele heute gekommen sind. Nächstes Jahr geht es dann um Palästina. Da findet der Weltgebetstag bei uns aber im evangelischen Gemeindezentrum statt. Katholiken und Evangelische wechseln sich jedes Jahr ab und dieses Mal waren wir ja hier in der St. Michael Kirche .“