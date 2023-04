Zünftiger Maifeiertag

Brühl. Zum Start in den Wonnemonat stehen drei Veranstaltungen in der Hufeisengemeinde an. So wird in Rohrhof vom Gewerbeverein der Zunftbaum eingeweiht. Am Montag, 1. Mai, wird zwischen 11 und 14 Uhr rund um den Gockelbrunnen mit einem bunten Programm gefeiert – natürlich mit passender Bewirtung.

Und auch im Süden der Gemeinde geht es rund, denn am Maifeiertag lädt der Countryclub „Buffalos“ zwischen 11 und 18 Uhr zum Tag der offenen Tür auf die Ranch am Weidweg ein. Dieser Treffpunkt bietet neben Westernfood, Einblicken ins Leben zur Zeit des Wilden Westens auch jede Menge Country- und Partymusik. Natürlich werden Workshops im Line-Dance angeboten. Und auch beim Angelsportverein Rohrhof wird zwischen 11 und 19 Uhr am Anglersee gefeiert.

Der Eintritt zu allen drei Veranstaltungen ist frei. ras