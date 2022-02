Buslinie 713: Erweiterte Route für besseres Nahverkehrs-Netz

Plankstadt/Eppelheim/Schwetzingen. Grünen-Gemeinderäte aus Schwetzingen, Plankstadt, Eppelheim und Heidelberg fuhren am Freitagnachmittag mit der neuen Buslinie 713 mit, die auch auf Initiative der Grünen hin ins Linienbündel aufgenommen worden war. Die gemeinsame 713er-Bustour, die auf Einladung der Eppelheimer Grünen zustande kam, startete um 16.25 Uhr am Bahnhof in Schwetzingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schwetzinger Gemeinderäte Sabine Walter und Peter Köhler stiegen hier zusammen mit dem Eppelheimer Ortsverbandssprecher und Gemeinderat Marc Böhmann zu. Mit an Bord war auch Christian Schädler vom südwestdeutschen Verkehrsunternehmen SWEG.

Erreichbarkeit verbessert

Die Buslinie 713 verkehrt seit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember bis ins Neuenheimer Feld. Nun haben die Fahrgäste an der Station Pfaffengrund/Wieblingen eine direkte Anbindung an das S-Bahn-Netz Rhein-Neckar. Vor allem sind aber auch die Kliniken sowie der Uni-Campus im Neuenheimer Feld wesentlich einfacher und schneller erreichbar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN) hatte die Buslinien im Linienbündel Schwetzingen-Hockenheim in drei Losen europaweit neu ausgeschrieben. Das Los mit der Nummer drei, zu dem unter anderem die Buslinie 713 gehört, fährt nun die SWEG. Die neuen Busse mit ihren 30 Sitzplätzen sind Niederflurfahrzeuge mit Neigetechnik, die zudem über kostenloses WLAN, Bildschirme für die Fahrgastinformation, USB-Steckdosen an jeder Sitzreihe, Rollstuhlrampen, Klimaanlagen und komfortable Sitze verfügen, erläuterte Schädler: „Seit dem Fahrplanwechsel sind 16 Stück von dieser Sorte im Einsatz.“

Lob für Anzahl an Haltestellen

In Plankstadt am Rathaus stiegen Ulrike Auffarth, Sigrid Schüller, Christoph Rübeling und Felix Felbel mit Sohn Fynn von der Grünen Liste zu. In Eppelheim kamen die Fraktionsvorsitzende Christa Balling-Gündling und Grünen-Sprecherin Linda Uchlier dazu. Ab hier war auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Heidelberger Grünen, Christoph Rothfuß, mit an Bord. Der verkehrspolitische Sprecher und Verkehrsplaner setzt sich für mehr Klimaschutz durch mehr Attraktivität im ÖPNV ein.

Die Fahrt führte vom Rathaus über die Haltestellen Gottlob-Hees-Platz und Ärztehaus bis zum Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen. Hier muss der Bus allerdings vier Minuten Wartezeit verbringen, weil er bei der Haltestelle Betriebshof in Heidelberg nicht stehen bleiben kann.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Allzu viele Fahrgäste saßen am Freitagnachmittag nicht auf der Tour ins Neuenheimer Feld im Bus. Die Grünen-Verkehrspolitiker erfuhren aber doch einiges über die neue Verbindung. Gewünscht wird für die Haltestelle „Im Wellengewann“ im Pfaffengrund, dass diese auch vom 713er bedient wird. Lob gab es von einigen Fahrgästen für die Dichte des Netzes. „Wenn ich eine halbe Stunde irgendwo warten muss, ist das einfach zu lang“, lautete eine Meinung.

Vom Bahnhof fährt der Bus über die Autobahn in Richtung Heidelberger Betriebshof. Der Zwischenstopp am S-Bahnhof müsse wegfallen, der Halt sei überflüssig, meinte Christa Balling-Gündling. Eine Passagierin fährt regelmäßig vom Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen mit der S-Bahn weiter nach Mannheim: „Eine feine Sache.“

Der Bus 713 ist auch ideal für ältere Menschen, die in die Kliniken im Neuenheimer Feld kommen müssen. So führt die Linie beispielsweise ab der Haltestelle gegenüber dem Rathaus alle 20 Minuten zur S-Bahn sowie im Stundentakt über den Betriebshof zu den Kliniken und bis zum Bunsen-Gymnasium.

Vielen ÖPNV-Nutzern war die neue Streckenführung noch gar nicht so bekannt. Er sei anfangs oft allein unterwegs gewesen, sagte Busfahrer Detlef Kleinlosen.

Anbindung bringt Vorteile

Fahrgäste aus Plankstadt freuen sich, dass sie nun schneller und direkter zum Ärztehaus in Eppelheim gelangen. Die umsteigefreie Verbindung zwischen Schwetzingen und Heidelberg kommt allgemein gut an. „Diese von uns lange geforderte Anbindung ist besonders für Berufstätige, die die S-Bahn nutzen und dorthin bisher nur zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto gelangten, eine Riesenerleichterung“, meinte Balling-Gündling zu der deutlich verbesserten Nahmobilität für Eppelheim.

Nach einem kurzen Stopp an der Haltestelle „Bunsen-Gymnasium“ in Neuenheim ging es wieder zurück nach Schwetzingen.