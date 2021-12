„Für mich gab es immer nur ein Ja oder ein Nein. Das war der Auftrag der Bürger an mich, als sie mich gewählt haben. Mit Enthaltung kann man meiner Meinung nach Eppelheim nicht voranbringen“, sagt Hans-Günther Büssecker. Mehr als zwölf Jahre gehörte er für die SPD-Fraktion dem Gemeinderat an, zum Jahresende scheidet er auf eigenen Wunsch aus. Am Dienstag bekam der 62-Jährige den Ehrenbecher

...