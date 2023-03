Ehemalige Miss Germany moderiert Show in Eppelheim

Eppelheim. Als sich Musikerin Tess D. Smith und Alexandra Philipps zum ersten Mal trafen, waren die Verbindung und die Sympathie auf beiden Seiten sofort da – oder wie man so schön sagt, es war „Liebe auf den ersten Blick“. Und so lag es nahe, dass für Tess schnell ihre Wunschmoderatorin feststand. Glücklicherweise konnte Philipps dies nun für die neue Show von Tess D. Smith, „The Kings of Pop and Rock“ am Freitag, 17. März, ab 20 Uhr in der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle, zwischen Muttersein und gefüllten Moderationsterminen einrichten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Schon als kleines Kind träumte Alexandra von einer Karriere als Moderatorin und ihr Traum wurde war, zunächst als Model und Miss Germany 1999. Seit 2000 ist sie bundesweit als Moderatorin tätig und moderiert mit großer Freude und Professionalität verschiedene Events, Galaveranstaltungen, TV-Produktionen, Radiosendungen und Firmenpräsentationen.

„Wir freuen uns sehr, sie im Team zu haben. Sie rundet das Geburtstagswochenende in der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim perfekt ab“, betonen Nathalie Lamay und Tess D. Smith. Das Geburtstagswochenende der bekannten Musikerin Tess D. Smith besteht am 17. und 18. März gleich aus zwei Shows: „The Kings of Pop and Rock“ und „The Soul of Tina“ mit Open Stage Show und Geburtstagsfeier der Sängerin.

„The Kings of Pop and Rock“ wird am Freitag, 17. März, geballte Musikpower auf die Bühne in Eppelheim bringen. Die größten und unvergesslichsten Pop- und Rockklassiker aller Zeiten vereinen sich auf gigantische Weise zu einer unvergleichlichen Show. Das Line-Up liest sich jetzt schon wie das Who-is-Who der Musikerszene aus der Region. Mit Zusagen der Freddy Wonder Combo, Alex Auer, Kai Häfner, Markus Zimmermann, Olli Roth und vielen mehr erfüllt sich Tess D. Smith einen lang gehegten Traum die schönsten Pop- und Rocksongs von den Beatles, Lenny Kravitz, Elvis, Billy Joel und Elton John, Prince, Falco und vielen weiteren in einer Show zum Leben zu erwecken.

Tess D. Smith in Eppelheim: Leidenschaft und Temperament

Tess D. Smith, vielen auch bekannt als die Dynamit-geladene Tina Turner Tribute Performerin, möchte mit dieser Produktion auch ein neues Kapitel in ihrem Leben einschlagen. Anlässlich ihres 60. Geburtstages versammelt sie nun ihre langjährigen Weggefährten und Freunde zu dieser einmaligen Show. Am darauffolgenden Tag – Samstag, 18. März – präsentiert Tess D. Smith bei „The Soul of Tina– A Tribute to Tina Turner“ fünf Jahrzehnte Musikgeschichte Leidenschaft, Sexappeal, Temperament und eine charismatische Stimme. Songs wie „A fool in love“ oder „Nutbush city limits” machten sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Ike Turner berühmt.

Nach der Trennung gelang es Tina Turner als Solokünstlerin den musikalischen Olymp zu erklimmen. Mit Hits wie „What’s love got to do with it“, „Typical male”, „Addicted to love” oder vielen anderen wurde sie zur “Queen of Rock‘n‘Roll” und zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen weltweit. „The Soul of Tina“ ist die musikalische Verbeugung vor einer großen Künstlerin.

Die Tribute-Show präsentiert das Beste aus über 50 Jahren Tina Turner. Tess D. Smith, die als Frontact bei „The Commodores“ berühmt wurde, bringt die größten Hits einer außergewöhnlichen Frau auf die Bühne. Bereits seit vielen Jahren begeistert sie ihr Publikum mit ihrem unbändigen Temperament und ihrer einzigartigen Reibeisen-Stimme. Die Entertainerin hat ihre Karriere auf den Philippinen als Tänzerin und Choreographin von großen Musical- und Fernsehshows begonnen. Als man jedoch ihr Gesangstalent entdeckte, wurde sie zum Frontact von „The Commoderes“ auf deren „Nightshift Asia Tour“ und reiste von da an mit der Band als Sängerin und Tänzerin rund um den Globus. In der Show „The Soul of Tina“ zeigt Tess D. Smith ihre überwältigende Bühnenpräsenz und holt das Original zurück auf die Bühne. Zusammen mit sechs hochkarätigen Musikern, zwei Backing Vocals und vier Tänzerinnen nimmt sie das Publikum mit auf eine Reise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte.