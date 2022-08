Eine Ära geht in der Eppelheimer Verwaltung zu Ende. Bürgermeisterin Patricia Rebmann verabschiedete den Kämmerer Hubert Büssecker in einer kleinen Feierstunde mit seinen Amtsleiter-Kollegen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus „seinem“ Amt 20 und den Fraktionsvorsitzenden in Pension.

„Für mich ist das eine sehr bedrückende Veranstaltung“, stellte die Bürgermeisterin fest. „Ich

...