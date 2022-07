Eppelheim. Mit einer feierlichen Zeugnisverleihung verabschiedete die Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule in der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle 42 Schüler, die den Real- oder den Hauptschulabschluss geschafft haben. In Anwesenheit von Eltern, Verwandten und Freunden wurde die Feier ein stimmungsvoller Rückblick auf die gemeinsame Schulzeit.

Rektorin Verena Wittemer dankte den Lehrerteams der vier Klassen und gratulierte den Absolventen: „Das Beste, was ihr habt, seid ihr selbst. Ihr habt euer Schicksal in der Hand. Ihr bestimmt, wo die Reise hingeht.“ Eppelheims Bürgermeisterin Patricia Rebmann wandte sich an die Absolventen mit den Worten „Ihr habt eine große Leistung erreicht! Euch steht jetzt die Welt offen. Habt Mut, eure eigenen Wege zu gehen.“ Sie dankte auch den Eltern, dass diese immer hinter ihren Kindern gestanden hätten.

Intensive Jahre erlebt

Die Entlassschüler Realschule: Klasse 10b: Iva Antolovic, Leonie Brakonier, Annika Führle, Gabrijela Karlovic, Valeria Mutschnik, Cecilia Schade, Livia Sehls, Emelie Winter, Omer Aldashory Aly, Jakob Benda, Cedrik Füller, Fabian Häfele, Sandro Helmstädter, Abdulssalam Khattab, Tim Michelhans, Walid Quis, Gleb Poddubni, Gabriel Popic, Nils Schwarz, Leon Sippach imd Dimitrije Stojanovic. Hauptschule: Klasse 10a: Sofia Ayub, Alicia Barth, Diar Batan, Yusuf Bektas, Gabriel Bezede, Tyron Böhm, Marvin Heitkamp, Bajram Kelmendi, Maurice Licht und Maximilian-Luca Weber. Klasse 9a: Lara Sümer und Angeliki Tsavida. Klasse 9b: Fatimah Almaliki, Zahraa Almaliki, Zara Ercan, Katharina Gretz, Kimberly Roller, Yasir Almaliki, Steve Brenner, Danny Donadio, Raphael Neumann, Mohammed Shakrouk und Ulis Tahiraj. zg

Die Klassenlehrer Michael Späth (10b), Tina Ruttmann in Vertretung von Christian Schomann und Stephan Seitz erinnerten an die zurückliegenden intensiven Schuljahre und wünschten allen Entlassschülern Glück und Erfolg im weiteren Leben. „Ihr seid Helden“, so Ruttmann in Vertretung der krankheitsbedingt verhinderten Klassenlehrer Sarah Süss (9a) und Christian Schomann (9b). Michael Späth (10b) gab den Absolventen mit auf den Weg: „Die Freude kommt nicht aus dem, was du tust, sondern sie fließt ein in das, was du tust.“

Ziel nicht aus Augen verlieren

Stephan Seitz (10a) unterstrich: „Wichtig ist, dass man das richtige Ziel nicht aus den Augen verliert. Wir hoffen, ihr hattet und habt auch zukünftig die Zeit eures Lebens.“

Die Schulabsolventen Lara Sümer, Ulis Tahiraj, Yusuf Bektas und Dimitrije Stojanovic bedankten sich anschließend in sehr origineller Form bei ihren Klassenlehrern, bei der Schulleitung und ihren Fachlehrern sowie bei den Eltern für die Unterstützung.

In Fotopräsentationen ließen die Schüler die Höhepunkte ihrer Schulzeit an der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule danach noch einmal Revue passieren. Weitere unterhaltsame Programmpunkte wie eine Schwarzlicht-Theateraufführung oder auch ein humorvolles Ratespiel rundeten den gelungenen Abend ab. zg