Ferienprogramm in Eppelheim: Den Wald von Nahem erleben und staunen

Eppelheim. „Mir hat alles toll gefallen, besonders dass wir viele Tiere gesehen haben und mit dem Floß auf die Insel im Teich fahren konnten.“ Die Augen der neunjährigen Judi leuchten, als sie in der Abschlussrunde dran ist und ihr ganz eigenes Fazit zu einem besonderen Tag geben darf. Sie und 24 andere Eppelheimer Kinder nahmen nämlich an einer Premiere teil: Zum ersten Mal beteiligten sich der Stadtverband der Grünen am Ferienprogramm, wie es in einer Pressemitteilung von ebendort heißt. Zwei Stunden lang waren die Kinder im Eppelheimer Wald zu Gast. Die Gastgeber waren die beiden erfahrenen Biologen Holger Hitzelberger und Peter Rösch. Beide leiten auch seit mehr als zwanzig Jahren das beliebte „Waldprojekt“.

Ungewöhnliche Tierarten

Die zwei Stunden vergingen wie im Fluge: So konnten die Kinder an diesem Ferienvormittag unter der Leitung von Hitzelberger und Rösch in vielfältiger Weise Natur erleben: Sie sammelten Stöcke und fingen mit einem Kescher im Teich Tiere wie die Posthornschnecke oder den Wasserreiter, um sie anschließend mit einer großen Lupe zu untersuchen und zu bestimmen – und sie anschließend natürlich wieder freizulassen.

Andere Kinder fanden verschiedene Käfer und Ameisenlöwen. Währenddessen wagten sich die restlichen Ferienkinder mit dem Floß oder per Slackline auf die Insel im Teich. Nicht alle Beine blieben dabei trocken. Draußen konnten die Kinder später auch am Waldrand Eidechsen beobachten. Ein Highlight waren die Libellenlarven, die am Teich von den aufmerksamen Ferienkindern gefunden wurden.

Peter Rösch war sehr begeistert, dass es den Kindern im Wald so viel Spaß gemacht hat: „Wir haben das große Interesse der Kinder an der Natur gespürt.“ Grünen-Sprecherin Linda Uchlier findet es besonders „wichtig und wertvoll, dass Kinder einen engen Bezug zur regionalen Natur haben.“

Für Marc Böhmann, der als Grünen-Sprecher das Programmangebot organisiert hatte, ist die Premiere mehr als gelungen: „Das große Interesse der Kinder und die professionelle Leitung durch Holger und Peter war eine tolle Kombination. Wir werden uns sicher auch im nächsten Jahr am Eppelheimer Ferienprogramm beteiligen.“