„Icehouse“-Halle in Eppelheim feiert 40 Jahre - zusammen mit Eislaufbegeisterten

Vor 40 Jahren sind mit der Eröffnung der „Icehouse“-Eishalle eisige Zeiten in Eppelheim angebrochen – sehr zum Gefallen von Kindern und Erwachsenen. Bis heute lassen sich generationenweise Menschen gerne auf das Glatteis führen. Die lange Tradition wurde nun gefeiert. Bei Außentemperaturen von 19 Grad schauderte es direkt beim Eintritt in die Eishalle in der Rudolf-Diesel-Straße. Minus vier

...