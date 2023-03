Karten für Shows in Eppelheim von Tess D. Smith vergünstigt

Eppelheim. Die Größen der regionalen Musikszene und geballte Frauenpower warten am Wochenende an zwei Tagen in der Rudolf-Wild-Halle auf die Besucher. Am Freitag, 17. März, ab 20 Uhr treten gleich mehrere Künstler gemeinsam bei „The Kings of Pop and Rock“ auf. Einen Tag später – Samstag, 18. März, ab 20.30 Uhr – feiert Tess D. Smith mit ihrer „The Soul of Tina“-Show ihren 60. Geburtstag. Anlässlich dieses runden Jubiläums an diesem Mittwoch, 15. März, gibt es 60 Eintrittskarten im Vorverkauf um 60 Prozent vergünstigt.

„The Kings of Pop and Rock“ wird geballte Musikpower auf die Bühne der Rudolf-Wild-Halle bringen. Die größten und unvergesslichsten Pop- und Rock-Klassiker aller Zeiten vereinen sich auf gigantische Weise zu einer unvergleichlichen Show, versprechen die Veranstalter um Tess D. Smith und Nathalie Lamay. Das Line-Up liest sich jetzt schon wie das „Who-is-Who“ der Musikerszene aus der Region. Mit Zusagen der Freddy Wonder Combo, Alex Auer, Kai Häfner, Markus Zimmermann, Olli Roth und vielen mehr erfüllt sich Tess D. Smith einen langgehegten Traum die schönsten Pop und Rocksongs von den Beatles, Lenny Kravitz, Elvis, Billy Joel und Elton John, Prince, Falco und vielen weiteren in einer Show zum Leben zu erwecken.

Tess D. Smith, vielen auch bekannt als die dynamite-geladene Tina-Turner-Tribute-Performerin, möchte mit dieser Produktion auch ein neues Kapitel in ihrem Leben einschlagen. Anlässlich ihres runden Geburtstages versammelt sie nun ihre langjährigen Weggefährten und Freunde zu dieser einmaligen Show.

„The Soul of Tina“ ist die musikalische Verbeugung vor einer großen Künstlerin. Diese Tribute-Show präsentiert das Beste aus über 50 Jahren Tina Turner – von den Anfängen aus der Ike und Tina Turner Revue mit Songs wie „River Deep Mountain High“ und „Proud Mary“, bis hin zu ihren unvergesslichen Solohits wie „Simply The Best“ und „Private Dancer“. Die Sängerin Tess D. Smith, die als Frontact bei „The Commodores“ berühmt wurde, bringt die größten Hits einer außergewöhnlichen und starken Frau auf die Bühne. Beide Veranstaltungen sind teilbestuhlt, es gibt freie Platzwahl.

Info: Karten gibt es ab 24 Euro im SZ-Kundenforum und hier.