Neujahrskonzert in Eppelheim mit dem Johann-Strauß-Orchester

Eppelheim. Unter dem Motto „Melodien mit dem Johann-Strauß-Orchester Frankfurt“ steht das Neujahrskonzert am Donnerstag, 5. Januar, um 19.30 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim. Dabei stehen – der Name lässt es schon vermuten – die populären Werke des Walzerkönigs im Mittelpunkt.

Das Johann-Strauß-Orchester Frankfurt beziehungsweise das Orchester der Frankfurter Sinfoniker wurde 1986 von Günther Gräf ins Leben gerufen. Der aus 34 Musikerinnen und Musikern bestehende Stamm setzt sich vorwiegend aus Instrumentalisten des Sinfonieorchesters des Hessischen Rundfunks und der Opernhäuser Frankfurt, Wiesbaden, Mainz und Darmstadt zusammen. Laut Pressekritik zählt das Johann-Strauß-Orchester Frankfurt zu den „Spezialisten der leichten Muse“; diesem Attribut wird es immer wieder gerne gerecht bei Neujahrskonzerten sowie die musikalische Umrahmung von Veranstaltungen jeglicher Art runden das Spektrum der Auftritte ab. Die musikalische Flexibilität der Orchestermitglieder erlaubt es dem Ensemble, Konzertveranstaltungen jeglicher Art durchzuführen. Höhepunkte bildeten dabei eine Spanientournee (1992), ein vom Fernsehen übertragenes Konzert gemeinsam mit Udo Jürgens (1998) und zwei Konzert-Tourneen nach Seoul (Südkorea) (2006 und 2007).

Karten zum Preis von 23 Euro (ermäßigt 22 Euro) 21 Euro (ermäßigt 20 Euro) gibt es telefonisch unter der Nummer 06221/794-402. Des Weiteren kann man im SZ-Kundenforum in Schwetzingen sowie unter: www.reservix.de beziehen.