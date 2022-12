Schnelles Internet für Eppelheimer

Eppelheim. Der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann, freut sich über die Förderung für den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar, um den Glasfaser-Backbone bis nach Eppelheim weiterzuführen.

„Damit kommen wir dem Anschluss des Industriegebiets Nord endlich wieder ein Stück näher“, so Baumann in einer Pressemitteilung. Aus zahlreichen Gesprächen mit Gewerbetreibenden weiß er, wie wichtig in der heutigen Zeit schnelles Internet ist. „Egal, um welches Gewerbe es sich handelt. Eine schnelle Internetverbindung ist ein wesentlicher Standortvorteil. Ich freue mich, dass nun auch Eppelheim angeschlossen werden kann.“

119 925 Euro Förderung bekommt der Zweckverband, um einen Ringschluss des überörtlichen Backbone-Netzes zwischen Plankstadt und Eppelheim zu realisieren.

In der aktuellen Übergaberunde wurden 143 Zuwendungsbescheide für 40 Zuwendungsempfänger aus 23 Landkreisen in Höhe von 384 370 043,09 Euro übergeben. Mit diesen Förderanträgen werden 62 008 neue Teilnehmeranschlüsse entstehen. Darunter fallen 78 Schulanschlüsse, 6497 Anschlüsse für Gewerbebetriebe, ein Krankenhaus und 176 Anschlüsse für öffentliche Einrichtungen.

Im Rahmen dieser Übergaberunde wurden Bescheide sowohl aus dem Landesförderprogramm, Weiße-Flecken-Förderprogramm (Förderung von Gebieten mit einer Downloadgeschwindigkeit von weniger als 30 Mbit/s) und dem Graue-Flecken-Förderprogramm (Förderung von Gebieten mit einer Downloadgeschwindigkeit von weniger als 100 Mbit/s) übergeben. zg