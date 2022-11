Stadtradeln-Team „Grünes Eppelheim“ besucht "Klima Arena" in Sinsheim

Eppelheim. Es war ein besonderer Preis für eine besondere Leistung: Das siegreiche Stadtradeln-Team „Grünes Eppelheim“ gewann einen Ausflug in die „Klima Arena“. Nun wurde der Gewinn mit 15 Teilnehmenden eingelöst, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen.

In der „Klima Arena“ hätten sie in beeindruckender Weise erfahren, welche drastischen Auswirkungen der Klimawandel für Umwelt und Mensch habe und was getan werden müsse oder werde, um Leben und Wirtschaften klimaneutral zu gestalten. Darüber hinaus ging es um notwendige Anpassungen der Städte und Wirtschaftsbereiche.

Ein Video führte der Gruppe vor Augen, welche Zukunft im Jahr 2100 drohe. Nach dieser bedrückenden Zeitreise erkundeten die Besucher an Mitmachstationen, wie umfassend der Klimawandel vonstattengeht und wie er mit dem Leben, Konsumieren und Wirtschaften in Industrieländern verknüpft ist. Zudem zeigte der Pavillon des Rhein-Neckar-Kreises den aktuellen Energiemix der Stadt Eppelheim.