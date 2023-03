Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Rudolf-Wild-Halle "The Kings of Pop and Rock" begeistern in Eppelheim zum 60. Geburtstag von Tess D. Smith

Zahlreiche Gratulanten zum runden Geburtstag von Marites „Tess“ Dabasol-Smith sorgen für Extrastimmung. Auf der Bühne geben bekannte Musiker aus der Region Kulthits von ABBA über Queen bis zu den Beatles zum Besten.