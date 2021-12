Zu Hause statt in Wild-Halle

Der Sängerbund Germania bietet Weihnachtsliedersingen für Zuhause als Ersatz für das am vierten Advent geplante Weihnachtskonzert in der Wild-Halle an. Das Foto zeigt das Weihnachtskonzert im Dezember 2016. So schön hätte es wieder werden sollen, wenn Corona nicht wäre.

© Geschwill