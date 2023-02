32-Jähriger wegen Diebstählen in Schwimmbädern Hockenheim und Ketsch festgenommen

Hockenheim / Ketsch. Ein 32-jähriger Mann aus Worms ist am Sonntagvormittag wegen Diebstählen in mindestens drei verschiedenen Schwimmbädern festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, steht der Wormser im dringenden Verdacht, diverse Spinde von Badegästen aufgebrochen und hieraus Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet zu haben. Weiterhin soll der Verdächtige mit den aus den Spinden gestohlenen Autoschlüsseln die dazugehörigen Fahrzeuge auf den Parkplätzen geöffnet und hieraus ebenso Wertgegenstände entwendet haben.

Aufmerksame Zeugen beobachteten den Mann bei einer der Taten im Schwimmbad in Hockenheim und verständigten die Polizei. Aufgrund des Kennzeichens des für die Tat verwendeten Autos konnten die Beamtinnen und Beamten den Täter und dessen Anschrift in Worms ermitteln.

Spinde in Aquadrom Hockenheim und Ketscher Schwimmbad aufgebrochen

Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte schließlich eine Vielzahl an entwendeten Mobiltelefonen, Tablets, Bargeld und weitere verfahrensrelevante Beweismittel auf und beschlagnahmten diese. Intensive Ermittlungen ergaben, dass der Täter mindestens im Schwimmbad Ketsch sowie Mannheim-Vogelstang ähnliche Straftaten begangen hat.

Ob er auch für überregionale Diebstähle in Freizeitbädern verantwortlich ist, wird derzeit noch näher überprüft. Der Mann wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl aufgrund von bestehender Fluchtgefahr erließ. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.