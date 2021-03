Region. Die Telekom hat die Mobilfunkversorgung im Rhein-Neckar-Kreis verbessert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Telekom habe in den vergangenen zwei Monaten zwei Standorte neu gebaut, sechs mit LTE und einen mit 5G erweitert. Durch den Ausbau steige die Mobilfunkabdeckung im Landkreis in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich.

Mit zwei der aufgerüsteten Standorte liegt Hockenheim dabei vorn, jeweils einen weiteren hat die Telekom nach eigenen Angaben in Brühl, Eppelheim, Oftersheim, Sandhausen, Leimen, Sinsheim und Waibstadt gebaut. Sieben Standorte dienten zudem der Versorgung entlang der Autobahn und/oder der Bahnstrecke. Der Rhein-Neckar-Kreis nehme von Beginn an Teil an der Entwicklung und habe damit einen digitalen Standortvorteil, heißt es in der Mitteilung.

99 Prozent Abdeckung im Kreis

Je mehr Antennen für die fünfte Mobilfunkgeneration (5G) in Betrieb gehen, desto besser der Datenempfang. Das Symbolbild zeigt die Antennenmontage. © DPA

Die Telekom betreibt im Rhein-Neckar-Kreis jetzt 153 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 99 Prozent, heißt es in der Mitteilung. Bis 2023 sollen weitere 41 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 18 Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant.

Hierbei sei die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm (www.dfmg.de) wenden.

Die Telekom baut nach eigenen Angaben pro Jahr mehr als 1500 neue Mobilfunkstandorte. Hinzu kommen LTE- und 5G-Erweiterungen an tausenden bestehenden Standorten. Im Verlauf der massiven Ausbauaktivitäten werde 5G zum neuen Standard im Mobilfunknetz der Telekom.

Wer mehr über die Verfügbarkeit von 5G an seinem Wohnort erfahren will, kann sich auf www.telekom.de/netzausbau informieren. Kunden können sich kostenlos telefonisch unter der Nummer 0800/3 30 10 00 beraten lassen. Informationen gibt es auch bei Mitarbeitern im Telekom Shop vor oder beim Fachhändlern der Branche. zg