750 Euro für den Kinderschutzbund in Hockenheim

Hockenheim. Bei seinen Veranstaltungen in den vergangenen beiden Monaten hat der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Sturm Spenden für den Kinderschutzbund Hockenheim und die Schwetzinger Tafel erbeten und eingesammelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es war mir ein Anliegen, die Lesung des Bestsellerautors Peter Prange in Schwetzingen wie auch die jüngsten politischen Weinproben jeweils ohne Eintrittspreis und damit für alle Interessierten zugänglich zu machen. Stattdessen habe ich um freiwillige Spenden für einen guten Zweck gebeten“, erklärt der Christdemokrat. Bereits im vergangenen Monat überreichte er dank dieses Vorgehens der Schwetzinger Tafel Geld und Lebensmittel im Wert von 750 Euro.

Nach einer Spendenaktion beim „Dinner with Shakespeare“ im Frühjahr übergab der Abgeordnete nun zum Jahresende eine weitere Spende – dieses Mal an den Kinderschutzbund. Bei der Übergabe berichteten Vorsitzender Thomas Birkenmaier und seine Stellvertreterin Barbara Itschner von geplanten Vorhaben: Von den überreichten 750 Euro werden 500 Euro im Bereich der Förderung der Lese- und Lernkompetenz eingesetzt. Der Kinderschutzbund ist hier bereits seit Jahren tätig, „doch die neuesten Bildungsstudien haben offengelegt, dass der Förderbedarf immer größer wird“, erklärte das Duo. Ferner werde ein Projekt zur Unterstützung der Familien mit Kindern in der Bewältigung und Strukturierung des Alltags bedacht. Das bedeutet, dass der Kinderschutzbund eine Familie eine gewisse Zeit lang begleitet und im Bedarfsfall unterstützt.

Kinderschutzbund Hockenheim: Spielekiste wird gefüllt

Die zusätzlichen Sachspenden im Wert von 200 Euro, darunter Lego und Gesellschaftsspiele, werden für die Spielekiste des Horts und verschiedene Projekte verwendet.

„Ich danke allen Spendern und insbesondere der Firma Limmer Dachdeckerbetrieb aus Ketsch und Professor Frank Brecht aus Schwetzingen für die jeweils großzügige Unterstützung. Ebenso danke ich allen ehrenamtlichen Helfern des Kinderschutzbunds, die eine großartige Arbeit leisten“, so Sturm abschließend.