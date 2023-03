Ab sofort Tagestickets für das Download Germany auf dem Hockenheimring

Hockenheim. Was sich viele Festivalfans bereits sehnlichst gewünscht hatten, ist seit heute möglich: Wie das Download-Festival Germany auf dem Hockenheimring nun mitteilt, gibt es ab sofort Tagestickets für den Freitag und den Samstag zu kaufen. Die gute Nachricht dabei: Die beiden Festivaltage unterscheiden sich preislich überhaupt nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Download Germany kehrt nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr jetzt am 23. und 24. Juni zurück nach Hockenheim. Einige heiße Bands der internationalen Metal-, Hardcore- und Punkszene versammeln sich an diesen beiden Tagen auf den Bühnen im Motodrom.

Die Festivaltage beim Download Germany auf dem Hockenheimring Das Line-Up am Freitag: Slipknot

Parkway Drive

Disturbed

Within Temptation

I Prevail

Lorna Shore

Malevolence

Stand Atlantic

Wargasm Das Line-Up am Samstag: Volbeat

The Prodigy

Amon Amarth

Kreator

Clutch

Coheed & Cambria

The Amity Affliction

Nothing More

Bob Vylan

Dead Poet Society

Und während Freitags neben dem Headliner Slipknot weitere Hochkaräter wie Parkway Drive, Disturbed, Within Temptation, I Prevail und Lorna Shore angekündigt sind, können sich die Besucher am Samstag auf die Co-Headliner Volbeat und The Prodigy sowie Amon Amarth, Kreator, Clutch oder The Amity Affliction freuen.

Die Ticketpreise beim Download Germany in Hockenheim Festival-Tickets (2. Preisstufe) Weekend GA 179,00 Euro

GA 179,00 Euro Tages-Tickets GA je 95,00 Euro

Weekend GA+ 229,00 Euro

GA+ 229,00 Euro Tages-TIckets GA+ 120,00 Euro

Weekend Sky Deck 279,00 Euro

Sky Deck 279,00 Euro Tages-Tickets Sky Deck 145,00 Euro

Weekend VIP 379,00 Euro

VIP 379,00 Euro Tages-Tickets VIP 195,00 Euro Camping Tickets Weekend Camping C5 80,00 Euro

Camping C5 80,00 Euro Weekend Camping C3 95,00 Euro

Camping C3 95,00 Euro Weekend Camping Parabolika 125,00 Euro

Camping Parabolika 125,00 Euro Weekend Caravan Camping C5 260,00 Euro

Caravan Camping C5 260,00 Euro Weekend Caravan Camping Rennstrecke 350,00 Euro Die Tickets bekommt ihr auf der Homepage des Download Germany Festivals.

Wer sich also nur für einen Tag dieses Line-Ups beim Download-Festival auf dem Hockenheimring interessiert, kann für jeweils 95 Euro ein Tagesticket erwerben – wer an beiden Festivaltagen teilnehmen möchte, kann sich mit dem Weekend-Ticket für 179 Euro immerhin ein paar Euro sparen.

Das Download Germany ist übrigens nicht das einzige Festival 2023 auf dem Hockenheimring. Ein ganz anderes Publikum wird wohl das Glücksgefühle-Festival von und mit Lukas Podolski im September anziehen. Außerdem steht mit einem Solo-Konzert von Musiklegende Bruce Springsteen auf dem Programm für Hockenheim.