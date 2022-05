„Wir haben das so gebraucht“, sagte Daniel „Dougie“ Jasinski von Dougie and the Blind Brothers, der faszinierende Schlussakkorde direkt vors Publikum gebrettert hatte. Die „Durststrecke Corona“ habe hoffentlich dauerhaft ein Ende, meinte er. Von ihrer Ausstrahlung und Anziehungskraft haben die drei Jungs in den letzten beiden auftrittlosen Jahren nichts eingebüßt, das zeigten die frenetisch

...