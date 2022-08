Acht Bauern und viele Aktivitäten warten bei der "Hoggemer Höfe Tour"

Historische Traktoren, ein Maislabyrinth und diverse selbst gemachte Gaumenfreuden – dies sind nur einige Aspekte, die die Hoggemer Höfe Tour an diesem Samstag, 26. August für seine Teilnehmer zu bieten hat. Erstmals öffnen acht Landwirte aus der Rennstadt ihre Hoftore und geben Einblick in die Arbeit der verschiedenen Gebiete innerhalb der Agrarwirtschaft.

Die in Zusammenarbeit mit dem Hockenheimer Marketing Verein organisierte Tour führt die Teilnehmer mit acht Stationen über die Bauernhöfe rund um Hockenheim. Jede Station befasst sich mit einer anderen, hofspezifischen Thematik und bietet reichlich Information und Aktivität und soll das Bewusstsein für Landwirtschaft stärken.

Die Kühe der Familie Dehoust haben es sich im Stroh gemütlich gemacht. Bei der Tour können die Wieder-käuer gestreichelt werden. Bilder: HMV © Hockenheimer Marketing-Verein

So können beim Bauernhof Kief beim Verzehr von Eis aus eigener Herstellung Kühe gestreichelt und der komplette Kreislauf der Milchproduktion verfolgt werden. Beim Johanneshof darf in dessen Geschichte – vom Aussiedlerhof zur bekannten Hockenheimer Marke – eingetaucht werden.

Spaß für Groß und Klein

Gleichzeitig können Hobbygärtner auch einiges über Tomatenkulturen lernen. Für Groß und Klein lädt das Maislabyrinth der Familie Dehoust zu einer Entdeckungstour ein. Wer sich nicht verirrt, auf den warten verschiedene Bauernhoftiere und dazu passende Geschichten vom Team der Buchhandlung Gansler, das als Hofgast Kindern ab fünf Jahren vorliest.

Auch beim Biohof Lisa Rinklef kommen Kinder dank der Traktorfahrt zu dessen Streuobstwiesen und Schafen auf ihre Kosten. Zudem wartet dort der Honigstand von Imker Jürgen Ullrich und die Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt Hockenheim. Über seine Walliser Schwarzhalsziegen und den Anbau von Weizen und anderen Getreidesorten informiert der Hof Knopf bei Kaffee und Kuchen. Zusätzlich wird hier Jagdpächter Gerhardt Herm einiges über sein Revier erzählen.

Wie der Gemüsehof Schmitt seine Produkte erntet und welche Maschinen dafür nötig sind, kann bei einer Live-Bodenbearbeitung erkundet werden. Zudem wird ein Oldtimertraktor für Erinnerungsfotos bereitstehen.

Die Ernte mit Hightechmaschinen steht beim Bioland-Hof Mörschhof im Fokus. In diesem Fall kann direkt auf dem Feld einiges über den Anbau von Kartoffeln in Erfahrung gebracht werden. Beim Hof Großhans wird zudem der Eierautomat und die Kartoffelbox geöffnet sein.

Dies und vieles mehr erwartet die Teilnehmer der Hoggemer Höfe Tour von 11 bis 18 Uhr. Birgit Rechlin, Geschäftsführerin beim HMV, untermauert nochmals die Vorfreude der Beteiligten: „Es wird grandios! Für jedes Alter gibt es etwas zu entdecken und zu lernen. Wir freuen uns alle auf diesen Tag, den es in dieser Form noch nicht gab. Ein großes Lob geht an die Landwirte, die mit der Idee an uns herangetreten sind und mit denen wir seitdem hervorragend zusammengearbeitet haben.“

Im Sinne der Veranstaltung sollten alle Besucher mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen, so Rechlin weiter. Für Teilnehmer, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, stünden allerdings offizielle Parkplätze zur Verfügung.