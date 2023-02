ADAC Rallye Nordbaden auf dem Hockenheimring

Hockenheim. Premiere auf dem Gelände des Hockenheimrings feiert die ADAC Rallye Nordbaden am Samstag, 11. Februar. Die Veranstalter versprechen ein Highlight für alle Rallye-Fans in der Region. Die 100 Startplätze, aufgeteilt auf 70 Fahrzeuge in der Bestzeitrallye „Rallye 35“ und 30 Plätze in der Gleichmäßigkeitswertung der „Retro-Rallye“, waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sowohl an der Strecke als auch im Fahrerlager hautnah mit dabei sein, der Eintritt ist kostenlos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die ADAC Rallye Nordbaden startet um 11.30 Uhr mit dem ersten Fahrzeug. Auf die Rallye-Fans warten spektakuläre Drifts und seltene Einblicke bei Vorbereitungen an den Fahrzeugen im Fahrerlager. An den drei Wertungsprüfungsstrecken, die jeweils mehrfach vom Teilnehmerfeld befahren werden, sind Zuschauerzonen eingerichtet. Diese sind vor Ort ausgeschildert. Für das leibliche Wohl sorgt der AMC Reilingen im ADAC mit einem Verpflegungsstand im Fahrerlager. Parkmöglichkeiten sind ebenfalls vorhanden.

ADAC Rallye Nordbaden: Untypische Streckenführung

Eines der Highlights der Veranstaltung ist die für eine Rallye eher untypische Streckenführung, die auf verschiedenen Bereichen auf und abseits der Rennstrecke des Hockenheimrings, inklusive der Rallyecross-Strecke im Motodrom, verläuft. Alle Informationen zur Veranstaltung finden Interessierte unter www.rallye-nordbaden.de.