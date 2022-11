Adventskalenderaktion in Hockenheimer Geschäften

Hockenheim. Zum dritten Mal bietet der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) in der Vorweihnachtszeit die Adventskalenderaktion „Türchen öffne dich“ an. Waren es im ersten Jahr 24 teilnehmende Geschäfte und Restaurants, sind es diesmal schon 45 Mitwirkende, die diese Marketingaktion ab dem 1. Dezember unterstützen, teilt HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin in einer Pressemeldung mit.

Das bedeutet, dass an machen Dezembertagen gleich zwei, drei oder wie am 6. Dezember sogar viermal das Türchen eines Geschäfts oder einer Gastronomie geöffnet werden kann, um sich eine weihnachtliche Überraschung oder einen Rabatt zu sichern.

Der Aufsteller zeigt: Das erste Türchen öffnet sich beim HMV selbst. © HMV

Die teilnehmenden Geschäfte sind an den großen gold-weißen Adventskalenderplakaten in den Eingangstüren und Schaufenstern mit den Nummern von eins bis 24 zu erkennen. Ebenso liegen ab sofort die markanten „Türchen öffne dich“-Flyer mit allen Aktionen und Rabatten auf einen Blick bei den Gewerbetreibenden, Gastronomen und Institutionen in Hockenheim aus. Die weihnachtliche Überraschung oder Rabattaktion der Anbieter bezieht sich immer nur auf einen Tag: genau auf den, der auf dem Adventskalenderplakat steht, erklärt Birgit Rechlin.

Rennstadtkarten mit Preisvorteil

Der Marketing-Verein ist mit seiner weihnachtlichen Rennstadtkarten-Rabatt-Aktion gleich am 1. Dezember mit seinem Türchen am Start. Unter dem Motto „Kauf vier, nimm fünf Rennstadtkarten im Wert von 10 Euro“ bezahlt der HMV die fünfte Karte. 100 Kartenpakete bietet der Verein von 9 bis 12 Uhr nur in seiner Geschäftsstelle in der Oberen Hauptstraße 7 pro Person zum Kauf an, solange der Vorrat reicht und nur mit Barzahlung.

Mit seiner Maßnahme möchte der Marketingverein das Weihnachtsgeschäft sowohl für die lokalen Händler als auch für die Gastronomen unterstützen und gleichzeitig mit den Gutscheinen die Kaufkraft in der Stadt stärken und eine attraktive Geschenkidee anbieten. Dazu gibt es kostenlos eine weihnachtliche Einlegekarte für den Gutschein.