Adventskränze auf Bestellung

Ab sofort nimmt das Kreativteam der evangelischen Kirchengemeinde die Bestellungen für den Wunschadventskranz entgegen. Vorgegeben ist lediglich, dass der Kranz rund ist. Aber welche Größe er hat, welche Farbe die Kerzen haben sollen und ob er verspielt, glitzernd, traditionelloder modern sein soll, das kann ausgewählt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bestellzettel gibt es ab sofort im Pfarramt oder als Download über die Homepage der Kirchengemeinde oder beim Kreativteam ab diesem Freitag, 18. November, im Lutherhaus. Telefonische Vorbestellungen sind bei Eva Andreas (Telefon 06205/28 07 53 oder E-Mail andreas-familie@web.de) möglich.

Erlös für Katastrophenhilfe

Der Verkaufserlös geht an die Katastrophenhilfe der Diakonie. Weitere Geschenkideen zu Advent und Weihnachten gibt es am Verkaufsstand des Kreativteams auf dem Hockenheimer Advent in der evangelischen Stadtkirche. zg/md