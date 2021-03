Birgit Rechlin, die Geschäftsführerin des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV), ist zur Zeit viel in der Stadt unterwegs, um mit den Händlern zu sprechen: „Viele sind deprimiert, man kann ja nicht wirklich planen. Unsere Weihnachtsaktion ,Türchen öffne dich!‘ mussten wir wegen des Lockdowns Ende 2020 in die Tonne kloppen.“ „Click & Meet“ sei auch nicht das Wahre: „Das wollen nur wenige Kunden. Zum Beispiel Kleidung in einem Laden bei einem Einzeltermin über eine Stunde anprobieren – da fühlen sich die Kunden genötigt zu kaufen. Darum funktioniert das nicht gut.“

Manche Ladenbetreiber würden über das Aufhören nachdenken. Aber noch hielte es sich in Grenzen, so Birgit Rechlin. „Der Zusammenhalt der Händler ist gut. Und wir planen einiges, im Rahmen des Möglichen eben“, sagt sie. Neben einer ständig von ihr aktualisierten Liste mit Gastronomen, die Essen für die Kunden liefern, die auf der HMV-Webseite abrufbar sei, stünde jetzt schöner Osterschmuck in den Schaufenstern. Man wüsste ja nie, wann weitere Lockerungen kämen. „Das ist auch was fürs Auge. Und wir bieten eine tolle Osteraktion für Kinder an, einen ganz persönlichen Osterhasen-Besuch für einen kleinen Kostenbeitrag. Kontaktlos natürlich“, sagt Birgit Rechlin mit einem Zwinkern.

„Außerdem gibt es auch mit 15 Euro und 25 Euro bald zwei neue Geldwerte für die Rennstadtkarte, die am 26. und 27. März vorgestellt werden. Da machen schon über 50 Händler mit. Das ist ein super Geschenk und unterstützt den Handel vor Ort. Wir haben uns dabei mit unserem neuen Hauptsponsor Globus koordiniert. Toll ist auch, dass Brigitte Netto vom Hosenshop ein Schaufenster zur Verfügung stellt, in dem Exponate des ersten deutschen Hasenmuseums in Reilingen von Professor Josef Walch zu sehen sein werden“, sagt Rechlin und hofft gemeinsam mit allen Händlern auf die Lockerungen ab diesem Montag. mon

Info: Anmeldung für die Osteraktion für Kinder unter www.hockenheimer-marketing-verein.de