Schnee in der Kurpfalz? Na ja, Elefantenherden sind noch seltener, aber ein verregneter Winter ist auch nicht das Gelbe vom Wetter-Ei. Man kann ja keine „Wasserschlacht“ statt einer Schneeballschlacht machen. Oder„Wassermänner“ bauen?

Was ist das Wetter eigentlich überhaupt für uns? Auf jeden Fall ist es demokratisch. Es ist nämlich für alle gleich. Und viele meinen ja: Im Winter ist es zu kalt für das, was man im Sommer nicht machen konnte, weil es zu heiß war. Und vorsichtig sollte man bei Menschen sein, die sagen: „Bei diesem Wetter bin ich zu nichts fähig“: Im Umkehrschluss könnte das nämlich bedeuten: „Bei anderem Wetter bin ich zu allem fähig.“

Nicht jeder ist in diesen Regenwintertagen so musikbesessen, dass er den Welthit „Singing in the Rain“ von Gene Kelly aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stets auf den Lippen hat. Und Jahrzehnte später ging der Hit der Sängerin Dalida um die Welt, die deutsche Version kennt man noch: „Am Tag als der Regen kam“. Das war aber ein Sommerhit, denn Dalida besang die ausgetrocknete Naturlandschaft in Kalifornien, die dringend Regen brauchte. Und dieses sehnliche Warten wird in dem Lied gefühlvoll mit der Sehnsucht nach Liebe verbunden. Aber das bringt uns im derzeitigen grauen Kurpfalz-Winterregen auch nicht gerade weiter.

Da denken wir lieber an unsere Großväter, die unseren Großmüttern heimlich den alten Gassenhauer ins Ohr sangen: „Regentropfen, die an Dein Fenster klopfen, das glaube mir, die sind ein Gruß von mir.“ Da sind heutzutage Grüße per Whatsapp bestimmt konkreter und auf jeden Fall trockener.

Und wie immer das Wetter auch sein mag, zum Stubenhocker sollte man nicht werden. Also, einfach hinausgehen, man muss ja nicht gleich um ganz Hockenheim laufen, ein kleiner Bummel tut es auch schon.

Interessanterweise wird man feststellen: Es gibt Menschen, die spüren und fühlen den Regen richtiggehend. Und andere . . . naja, andere werden halt einfach nur nass.