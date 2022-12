Auftakt mit Krippenspiel

Vor oder nach der Bescherung lädt die evangelische Kirchengemeinde an Heiligabend und Weihnachten zu ihren Gottesdiensten ein. Die Kirche ist zu den Gottesdiensten beheizt. Los geht es am 24. Dezember um 15.30 Uhr mit dem Krippenspiel „Ben und Lisa retten Weihnachten“. Alles beginnt in einem Hockenheimer Wohnzimmer im Jahre 2022.

Ben und Lisa schmücken mit ihrer Oma den Christbaum. Ben holt die alte Familienbibel aus demSchrank. Lisa spricht nichtsahnend den Wunsch aus, einmal hautnah bei der Weihnachtsgeschichte dabei zu sein. Da beginnt für die beiden eine abenteuerliche Zeitreise zurück ins Jahr der Geburt Jesu. Denn als die beiden mitbekommen, dass das Leben des neugeborenen Königs in großer Gefahr ist, beschließen sie zu handeln. Gerahmt werden die Szenen des Krippenspiels von bekannten Weihnachtsliedern, die von einem Engelschor vorgesungen und von der Gemeinde kräftig mitgesungen werden dürfen. Kantor Samuel Cho, Pfarrer Johannes Heck und die Darsteller des Krippenspiels werden diesen Gottesdienst feiern.

Zur Christvesper um 18 Uhr wird ein festlicher Gottesdienst in der Stadtkirche gefeiert. Er wird musikalisch von den Chören der Kirchengemeinde und Samuel Kantor Cho mitgestaltet. Pfarrer Michael Dahlinger wird mit seiner Heiligabendpredigt nachspüren, wie die Geschichte der Geburt Jesu auf heilvolle Weise mit unserer Lebens- und der Weltgeschichte verwoben ist.

Der Christmettengottesdienst wird um 23 Uhr von Lehrvikar Tobias von Hagen gestaltet, musikalisch bereichert durch Kantor Samuel Cho und einem kleinen Chor bei bekannten Weihnachtsliedern und vielen Kerzen. Nach dem Gottesdienst wird zum gemeinsam Ausklingen mit Glühwein und Punsch eingeladen.

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes am 25. Dezember steht die Abendmahlsfeier mit Pfarrer Johannes Heck und Kantor Samuel Cho. Den Gottesdienst am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 10 Uhr feiern PfarrerMichael Dahlinger und Holger Andreas an der Orgel. In der Predigt geht es um die Frage, welche frohe Botschaft im Stammbaum von Jesu zu entdecken ist. zg/md