Badespaß im Aquadrom kehrt ab 14. Juni zurück

„Mir kumme widder“ – unter diesem Motto bereitet das Team des Aquadroms seine Rückkehr in den Badebetrieb vor. Am Montag, 14. Juni, öffnet das Freizeitbad wieder seine Tore. Der Countdown läuft, in der langen Zeit der Corona-bedingten Schließung haben die Mitarbeiter des Bads zahlreiche notwendige Arbeiten und Reparaturen vorgenommen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.

AdUnit urban-intext1

Aquadrom Vorbereitungen zur Öffnung laufen auf Hochtouren 10 Bilder Mehr erfahren

Die Aquadromgäste können dann wieder – sofern es die Inzidenzzahlen zulassen – Hallen- und Freibad, die Sauna, die Salzgrotte und das Restaurant „Trattoria Aquaria“ genießen. Die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg macht zum Infektionsschutz aber Einschränkungen im Badebetrieb erforderlich. Aus diesem Grund setzt das Team ein durchdachtes Hygienekonzept um.

Der Eintritt in das Aquadrom erfordert nach der Öffnung zum gebuchten Zeitraum den Nachweis eines QR-Codes, der dem Besucher nach der Online-Reservierung zugeht. Diese Datenerfassung dient der Verfolgbarkeit im Infektionsfall. Die Daten werden automatisch nach vier Wochen gelöscht. Es gelten die Drei-G-Voraussetzungen: Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Einer dieser Nachweise ist erforderlich, um unbeschwerten Badespaß erleben zu können.

Haus- und Bäderordnung erweitert

Für Gäste, die nicht online reservieren können, kündigen die Stadtwerke extra Vorverkaufstage und Zeiten an, an denen man vor Ort im Aquadrom Tickets für die Folgetage buchen kann. Auch Barzahlung ist dann möglich. Die meistgestellte Frage sei: „Was ist mit den Mehrfachkarten?“ Diese behalten bis auf weiteres ihre Gültigkeit. Die Mehrfachkarten können bis jetzt nur vor Ort zu den Vorverkaufszeiten eingelöst werden. Bis auf Weiteres können keine Delta-, Familien- und Freikarten, Schlemmerblöcke, Saunaführer, Coupons oder andere Vergünstigungen eingelöst werden, heißt es in der Pressemeldung. Eintrittskarten sind für den Folgetag beziehungsweise drei Tage im Voraus erhältlich.

AdUnit urban-intext2

Im ganzen Bad gelten nach der Wiedereröffnung die „AHA“-Formel (Abstand halten, auf Hygiene achten, Alltagsmaske tragen) und das hauseigene Hygienekonzept. Eine erweiterte Haus- und Bäderordnung für die Pandemiezeit wurde erstellt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir das Aquadrom endlich wieder öffnen können. Diese Entscheidung führt zwar zu besonderen Regeln während des Badebetriebs, diese sind aus Gründen des Infektionsschutzes aber unabdingbar“, sagt Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Der Aufwand hinter den Kulissen sei groß. Ein Badebesuch in Corona-Zeiten sei nun mal ein besonderes Erlebnis, meint Zeitler. „Wir sind aber fest überzeugt, dass viele Menschen auf die Öffnung des Aquadroms warten“, ergänzt der OB.

AdUnit urban-intext3

Ries: Viele Nachfragen erhalten

Diesem Eindruck kann Gregor Ries, Betriebsleiter des Aquadroms, nur zustimmen. „Wir erhalten sehr viele Nachfragen, wann das Bad wieder seinen Betrieb aufnimmt. Das Team ist bereits in den Startlöchern. Die niedrigen Corona-Fallzahlen machen das jetzt möglich“, sagt Ries.

AdUnit urban-intext4

Der Bäderchef weiter: „Wir heißen alle Badegäste wieder bei uns im Aquadrom willkommen! Alle wichtigen Informationen rund über die Wiedereröffnung, das Hygienekonzept und mögliche Besuchszeiten werden rechtzeitig vor der Öffnung auf der Internetseite www.aquadrom.de abrufbar sein. Auch über unseren Newsletter und über die sozialen Medien werden wir informieren.“ zg