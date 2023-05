Hockenheim. Der Begegnungsgarten in Hockenheim macht sich für den Sommer bereit – „und das mit hoffentlich vielen neuen Gärtnern“, wie die Verantwortlichen nun in einer Pressemitteilung schreiben.

Nahe des Kraichbachs liegt der Begegnungsgarten – ein Areal zum Mitmachen und Kontakteknüpfen. Vor allem aber ein Platz für jedermann, denn, so Sandro Schiefner, „bei uns steht der Spaß am Garten im Fokus. Wir legen keinen Wert auf Vorkenntnisse. Wichtiger sind Freude am Austausch und der Gartenarbeit. Alles andere lernt man.“

Besonderes Augenmerk liegt bei der Bewirtschaftung auf Natur- und Artenschutz. So wurden beispielsweise ein Insektenhotel sowie eine Benjeshecke errichtet, um kleinen Lebewesen einen Unterschlupf zu bieten. Bei der Bepflanzung wird überwiegend auf regionale Arten zurückgegriffen. Auch im Gemüsegarten werden regionale Sorten wie Karotten oder Tomaten angebaut. Das so gehegte und gepflegte Gemüse, selbstverständlich biologisch angebaut, darf von den Hobbygärtnern dann mitgenommen werden.

Umgebung zum Wohlfühlen

„Der Begegnungsgarten ist auch eine ideale Umgebung für Familien“, laden die Verantwortlichen ein. „Kinder können hier spielerisch den Garten erkunden, lernen Nützliches über die Arbeit im Grünen und gehen nicht nur mit schönen Erinnerungen, sondern einem neuen Gefühl der Verbundenheit zur Natur nach Hause.“

Interessierte können mittwochs ab 17 Uhr im Begegnungsgarten vorbeikommen, in die Arbeit hineinschnuppern und die engagierten Hobbygärtner vor Ort kennenlernen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Aktuelle Informationen werden am Infokasten vor dem Begegnungsgarten ausgehängt. Bei Fragen steht Sandro Schiefner unter Telefon 0176/ 42 68 46 99 oder per E-Mail an die Adresse sandro.schiefner@gmx.de zur Verfügung. zg