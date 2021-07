Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bauhof - Team hat selbst konstruiertes Gerät in Form eines Fliegers aufgebaut / 400 bis 500 Arbeitsstunden fließen in Unikat in Kantstraße Beim Spielen fühlen wie ein Pilot

Freude über den gelungenen Flieger Marke Eigenbau: Michael Bimczok (v. l.), Anna-Lisa Ziegler, Thomas Rokossa und Bauhofleiter Paul Stumpf präsentieren ihr Werk, das Laurin Rupp (8) und Lisa Christ (9) mit Begeisterung ausprobieren. Die „Landung“ ist über eine Tunnelrutsche möglich – die einzige auf den 50 Plätzen in der Stadt. © Lenhardt