Bei„Semida & Mr. Stiev“ trifft in Hockenheim Geige auf Johnny Cash

14 Bands an 14 verschiedenen Locations mit den unterschiedlichsten Genres. Die Besucher der Hockenheimer Nacht der Musik am 30. September dürfen sich auf ein erstklassiges, akustisches Potpourri freuen. Einige Künstler sind schon alte Hasen bei dem Event und waren mehrfach dabei. Wir stellen nun in unserer Interviewserie die Acts vor, die in diesem Jahr Premiere bei der Hockenheimer Nacht der Musik feiern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Duo „Semida & Mr. Stiev“ wird bei der evangelischen Gemeinschaft in der Luisenstraße auftreten. Mit Songs von Johnny Cash und weiteren bekannten Musikern werden Stefan Mang an der Gitarre und der Mundharmonika sowie Semida Mang an der Geige für Stimmung sorgen. Beide werden ebenfalls mit ihrem Gesang auftrumpfen. Die beiden Künstler kommen aus dem Lahntal und sind bereits erfolgreich Veranstaltungen in der Marburger Gegend aufgetreten. Im Interview spricht Stefan Mang über seine Erwartungen von dem kommenden Auftritt in Hockenheim und wie groß die Vorfreude beim Duo ist.

Wie würdet ihr eure Musik beschreiben?

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Interviews „Nacht der Musik“ (Teil 1) Nacht der Musik in Hockenheim naht: "BluesHotel" spielen im Bistro Karibik Mehr erfahren Interviews „Nacht der Musik“ (Teil 2) Nacht der Musik in Hockenheim: Adrian Gallet Quartett spielen im Taste Hotel Mehr erfahren Interviews zur Nacht der Musik (Teil 3) Simon Foerster bietet in Hockenheim eine klangliche Erkundung Mehr erfahren

Stefan Mang: Hauptsächlich Folk, Country und Liedermaching.

Was erhofft ihr euch als Duo von der Nacht der Musik?

Mang: Dass die Besucher und wir einen unvergesslichen Abend voller Spaß und Freude an der Musik verbringen.

Was ist in eurer musikalischen Karriere bisher das Highlight?

Mang: Unsere Auftritte mit eigenen Songs beim Marburger Abend.

Worauf können sich die Besucher bei eurem Auftritt bei der Nacht der Musik freuen?

Mang: Lässige Interpretationen von Johnny Cash Songs und weitere musikalische Vielfalt mit auch selbst komponierten Liedern.

Wie passt die Location, in der ihr spielt, zu euch als musikalischer Gespann?

Mang: Das passt sehr gut, da uns der Pastor der Location, als Musiker eingeladen hat.

Welches Ziel verfolgt ihr als musikalisches Duo?

Mang: Bei jedem Auftritt das Beste zu geben. hef