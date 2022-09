Bis Montag Vollsperrung auf A61 zwischen Hockenheim und Speyer nach Unfall

Hockenheim/Speyer. Nach einem Unfall auf der A 61 bei Hockenheim wird die Autobahn zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Speyer nach derzeitigen Erkenntnissen noch bis Montagfrüh um 5 Uhr gesperrt sein. Grund sind laut Polizei eventuell entstandene Schäden an der Rheinbrücke. Ein Statiker soll über die kommenden Tagen die Sicherheit des Bauwerks prüfen. Nach bisherigen Ermittlungen war ein Silozug am Freitagmorgen um 6:30 Uhr gegen die Mittelleitplanke geknallt und von dort gegen den Betonaufsatz geprallt, in dem die Verstrebungen der Brücke verankert sind.

Daraufhin fing das Zugfahrzeug Feuer, welches sich auf den Silo-Auflieger ausbreitete. Dieser ist komplett ausgebrannt, der Sachschaden wird auf 100 000 Euro geschätzt und der Fahrer wurde leicht verletzt, so die Polizei weiter.

Die Feuerwehr Hockenheim wurde um 6.36 Uhr alamiert und wurde von den Feuerwehren aus Altlußheim und Reilingen unterstützt. Vor Ort waren zusätzlich Beamte der Polizei, der Rettungsdienst sowie die Autobahnmeisterei. Die Vollsperrung wird aufgrund von Bergungs- und Reinigungsarbeiten in Richtung Hockenheim noch bis voraussichtlich nach 15 Uhr andauern, so die Polizei. Da der Silozug gegen die Mittelleitplanke und den Betonaufsatz prallte, wo die Verstrebungen der Rheinbrücke verankert sind, prüft derzeit ein Statiker die Sicherheit der Brücke.