Brand eines Einfamilienhauses in Hockenheim - zwei Personen verletzt

Hockenheim. Ein Brand ist am Samstagmorgen in der Hockenheimer Zähringstraße ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer wohl infolge eines technischen Defekts an einem elektrischen Gerät aus. Beim Verlassen des Gebäudes erlitt ein Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro. Sowohl das Haus als auch die beiden anliegenden Gebäude sind nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden in einem Hotel untergebracht. Die Zähringerstraße und die Wilhelm-Leuschner-Straße mussten voll gesperrt werden.

