Bruce Springsteen kündigt Konzert am Hockenheimring an

Hockenheim. Bruce Springsteen und the E-Street-Band geben aufgrund immenser Nachfrage ein weiteres Open-Air-Konzert in Deutschland, wie die Konzertagentur Livenation in einer Pressemitteilung schreibt. Die Zusatzshow findet am Freitag, 21. Juli 2023, auf dem Hockenheimring statt. Tickets sind laut Livenation ab 10 Uhr am Montag, 13. Juni, im allgemeinen Vorverkauf erhältlich.

„Nach sechs Jahren freue ich mich, endlich wieder unseren großartigen und loyalen Fans zu begegnen“, sagte Bruce Springsteen laut Agentur. „Und ich kann es kaum erwarten, die Bühne mit der legendären E-Street-Band zu teilen. Wir sehen euch da draußen im nächsten Sommer und darüber hinaus!“

Die anderen Konzerte der Tour finden im Juni und Juli 2023 in Düsseldorf, Hamburg, Wien und München statt.