Daniel Born sammelt ausgediente Handys zur Rohstoffschonung

Hockenheim. Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung haben verschiedene Gesichter. Eins davon ist das Recycling ausgedienter Geräte. Von Freitag, 10. Februar, bis Montag, 13. März, lädt das Wahlkreisbüro von Landtagsvizepräsident Daniel Born (SPD) zu einer Sammelaktion ausgedienter Handys ein: Wer ein ausrangiertes Smartphone zuhause liegen hat, ist eingeladen, es in der Schwetzinger Straße 10 in Hockenheim abzugeben.

Ab in die Sammelbox: Alte Handys sind wichtige Rohstoffquellen. © Wilhelmi-Rapp

Der SPD-Abgeordnete aus Schwetzingen beteiligt sich an der „Handy Aktion Baden-Württemberg“, einer äußerst erfolgreichen Sammelaktion für gebrauchte Mobiltelefone verschiedener Organisationen aus Kirche und Zivilgesellschaft sowie der Evangelischen Landeskirchen Baden und Württemberg.

„Nachhaltigkeit ist ein Thema, das alle gesellschaftlichen Bereiche betrifft und für unseren Wohlstand und unsere Demokratie zu einem immer wichtigeren Thema wird. Ein altes Schubladenhandy ist nicht einfach Elektroschott. Es gibt kein anderes Gerät, das auf so kleinem Raum so viele wichtige Rohstoffe vereint. Jedes fachgerecht recycelte Handy fördert Nachhaltigkeit, Solidarität und Frieden weltweit“, wirbt Born für eine rege Beteiligung.

Der Abbau der Rohstoffe, die in Mobiltelefonen stecken, gehe in vielen Ländern auf Kosten von Mensch und Umwelt. Jedes Handy enthält Edelmetalle, die in politisch unruhigen Regionen in Asien oder Afrika abgebaut werden und erbittert umkämpft sind. Unter der Gewalt leide besonders die Zivilgesellschaft: Die Profite aus dem Verkauf der Edelmetalle fließen oft in die Finanzierung bewaffneter Gruppen, die mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht werden.

Oft nur zwei Jahre in Gebrauch

Recycling ungenutzter Mobiltelefone minimiere den Verbrauch von Energie, Wasser und Chemikalien sowie CO2-Emissionen und Abfall. Fachgerechtes Recycling sei nicht nur angesichts Millionen neuer verkaufter Handys pro Jahr relevant, sondern auch mit Blick auf die kurze Halbwertszeit der Produkte: Im Durchschnitt wird ein Mobiltelefon nur 18 bis 24 Monate genutzt und landet danach meist in der Schublade. Allein in Deutschland lägen über 200 Millionen Mobiltelefone ungenutzt herum und mit ihnen Tonnen von Kupfer, Kobalt, Silber, Gold und Palladium.

„Die Teilnahme an der Handy-Aktion Baden-Württemberg hilft, den Rohstoffverbrauch zu senken und Menschenrechte zu schützen. Die alten Mobiltelefone, die bei uns abgegeben werden, werden einem geordneten Recycling zugeführt. Der Erlös fließt in nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Afrika. So erhalten zum Beispiel junge Menschen in Äthiopien eine qualifizierte Ausbildung, mit der sie die Grundlage für eine gesicherte Existenz legen“, sagt der SPD-Bildungsexperte über die Initiative, die er in seinem Wahlkreis unterstützt.

Zum Start der Aktion ist Born am Freitag, 10. Februar, von 14 bis 15 Uhr im Wahlkreisbüro vor Ort. „Ich stehe für alle Fragen und Anliegen von Bürgern gerne zur Verfügung und freue mich über jede Gelegenheit zum Austausch. So erfahre ich unmittelbar, was die Erwartungen an Politik sind. Mir ist das so wichtig, weil das Gespräch miteinander Vertrauen schafft, gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert und unsere Demokratie stärkt“, erklärt Born.