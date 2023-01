Das Hockenheimer Pumpwerk wird mit Amokoma zum Partytempel

Hockenheim. Die Funk-, Soul- und Hip-Hop-Band „Amokoma“ wird oft der Stadt Mannheim zugeordnet, doch Hockenheim darf getrost einen Mitanspruch erheben. Schließlich leiht ihr mit Sänger Oliver Rosenberger seit über 29 Jahren ein Hockenheimer seine Stimme. Und in der Rennstadt ist „Amokoma“ Dauergast auf den Bühnen, am ausgelassensten beim Hockenheimer Mai. Kein Wunder, dass die Band ihr 40-jähriges Bestehen im Pumpwerk feiert.

An diesem Samstag, 28. Januar, funktioniert die Combo das Kulturhaus zum Partytempel um. Mit dabei sind unter anderem Silvio Gross (Drums), Sebi Kunz (Gitarre), Manu Mandrysch (Bass) und Christian Muszynski (Keyboard). Neben Ollie Rosenberger darf sich das Publikum auf den Gesang von Miss Coco, Terry Dean und Jay Ryze freuen.

Dancefloor-Classics sind die Kernkompetenz von „Amokoma“. „Jeder kennt sie und kaum einer spielt sie“, berichtete Rosenberger vorm Benefizkonzert in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club im vergangenen April. Das ist bei seiner Band anders. Funk, Soul und Hip-Hop sind bei ihren Konzerten angesagt, von den 1970er Jahren bis in die Gegenwart, gerne in Medleys angerichtet. Dabei packen „Amokoma“ gesanglich das große Besteck aus.

Zu hören sind dabei Titel von „Earth, Wind & Fire“, „Kool & The Gang“, „Grandmaster Flash“ und Rapper „Coolio“, „Simply Red“, „Coldplay“ und „Jamiroquai“, aber auch „Dua Lipa“.

Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten für 15 Euro gibt es in der Stadthalle Hockenheim, im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung in der Carl-Theodor-Straße 2 sowie unter der Pumpwerk-Tickethotline 06205/21 10 09. Online können Karten unter www.pumpwerk-hockenheim.de und www.reservix.de bestellt werden.