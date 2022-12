Defekter Kühlschrank verursacht Brand in Hockenheim

Hockenheim. Aufgrund eines defekten Kühlschranks ist es am Freitagnachmittag in Hockenheim zu einem Küchenbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Besitzer des Geräts den Kühlschrank abtauen lassen, ihn dann gereinigt und anschließend wieder angeschaltet. Hierbei soll dieser aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten sein.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und die Wohnung vom Rauch befreien. Es gab keine Verletzten, aber einen Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro. Die Bewohner durften wieder in die Wohnung zurückkehren. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Hockenheim übernommen.